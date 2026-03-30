Nel 2025, il Gruppo Lavazza ha registrato un aumento a doppia cifra sia negli utili sia nel fatturato. Tuttavia, i volumi di caffè venduti sono diminuiti rispetto all'anno precedente. La società ha comunicato i risultati ufficiali relativi ai propri dati finanziari e di vendita. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause di questa contrazione nei quantitativi di caffè distribuiti.

Il Gruppo Lavazza ha crescita a doppia cifra di utili e fatturato, ma i volumi venduti di caffè hanno subito una contrazione, anche a causa del forte aumento del prezzo della materia prima nell'ambito di un quadro economico caratterizzato da un livello di complessità senza precedenti per la filiera e dall'aumento delle pressioni esercitato dai dazi USA. Grande incertezza: una "tempesta perfetta" sul caffè "Stiamo vivendo un contesto economico ancora segnato da un’estrema volatilità delle quotazioni del caffè. È sempre più difficile fare previsioni, ma la tempesta non... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavazza: utili e fatturato in crescita a doppia cifra nel 2025

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