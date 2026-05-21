Cia-Conad batte il mercato | fatturato a 3,2 miliardi e crescita costante

Il gruppo Cia-Conad ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di euro, con una crescita stabile rispetto agli anni precedenti. Nonostante le difficoltà del settore e le fluttuazioni economiche, i risultati mostrano una tendenza positiva. La distribuzione del valore prodotto viene suddivisa tra i soci e i dipendenti, secondo le modalità previste dagli accordi interni. La strategia adottata ha permesso di mantenere un andamento costante nel tempo, anche in presenza di condizioni di mercato complesse.

? Punti chiave Come ha fatto Conad a crescere nonostante l'incertezza del mercato?. Come viene ripartito il valore generato tra soci e dipendenti?. Perché la rete si sta trasformando in un hub multiservizi?. Quanto incide la digitalizzazione della Carta Insieme sul fatturato totale?.? In Breve Patrimonio netto cresciuto del 5,3% a 959,8 milioni di euro.. Investimenti per oltre 120 milioni in 256 punti vendita e 92 strutture specializzate.. Carta Insieme Digitale a 559mila unità con crescita del 23,2%.. Oltre 12.100 addetti impiegati tra Lombardia, Veneto, Marche e San Marino.. I dati finanziari del 2025 presentati oggi a Cesena Fiera indicano che Cia-Conad ha generato un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 3,2% in termini assoluti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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