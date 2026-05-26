Temptation Island 2026 quando inizia il cast ufficiale con le coppie quante puntate ci saranno e chi tradirà

Temptation Island 2026 tornerà su Canale 5 con nuove coppie e nuovi episodi. La data di inizio non è ancora stata ufficializzata, ma il programma prevede diverse puntate. Il cast completo con le coppie partecipanti non è stato ancora annunciato, né si conoscono dettagli sulle eventuali infedeltà. Il format prevede falò di confronto tra i partner, ma non si hanno informazioni precise sul numero di tradimenti che potrebbero verificarsi.

Il reality delle tentazioni si prepara a tornare su Canale 5 con nuove coppie, falò infuocati e colpi di scena Temptation Island 2026 è pronto per approdare su Canale 5 con una nuova edizione che promette molti colpi di scena, tra crisi sentimentali, tradimenti e confronti destinati a far dis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temptation Island 2026 Date, Coppie e Tentatori Shock!

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