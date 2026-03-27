La storica fiction ambientata alla Garbatella torna dopo dieci anni con nuovi personaggi, vecchi legami e una bottiglieria in crisi Dopo oltre dieci anni di attesa, I Cesaroni stanno per tornare in TV con una nuova stagione che unisce nostalgia e novità: scopriamo quando va in onda, quante pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - I Cesaroni – Il Ritorno, cast, quando inizia e quante puntate ci sono, la trama e gli attori assenti: tutto sulla nuova stagione

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