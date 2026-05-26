Tempo di Pisa Beach Soccer Un’estate di grandi eventi

Durante l’estate, la Pisa Beach Arena di Tirrenia ospiterà eventi di beach soccer, con un focus sulla formazione giovanile. Il presidente della società ha annunciato che la stagione 2026 mira a sviluppare il centro come punto di riferimento per i giovani e per il territorio. Il calendario estivo è stato presentato ufficialmente, senza ulteriori dettagli su date o iniziative specifiche.

"La stagione 2026 nasce per trasformare la Pisa Beach Arena in un centro di formazione giovanile e valorizzazione del territorio" afferma il presidente del Pisa Beach Soccer Alessandro Donati presentando il calendario estivo della società alla Pisa Beach Arena di Tirrenia. Un programma che punta a coinvolgere giovani atleti, famiglie, tecnici e società sportive attraverso eventi dedicati al beach soccer giovanile e alla formazione. Alla presentazione, organizzata in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune, sono intervenuti anche il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e l’assessore allo sport Frida Scarpa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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