Telegram infrastruttura russa Il nodo dei metadati

Da formiche.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Telegram utilizza un'infrastruttura russa e gestisce un nodo dedicato ai metadati. La piattaforma si presenta come uno spazio di comunicazione più protetto rispetto ad altre, con l'obiettivo di resistere a pressioni governative e tutelare utenti, oppositori, media indipendenti e canali informativi.

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Un’inchiesta di Occrp mette in luce l’infrastruttura che indirizza il traffico di Telegram. Al centro c’è Vladimir Vedeneev, ingegnere russo legato a società che hanno lavorato con apparati sensibili di Mosca. Le informazioni disponibili portano a non pochi interrogativi sulla sicurezza dei metadati La reputazione di Telegram si è costruita sulla promessa di offrire uno spazio di comunicazione più protetto rispetto alle piattaforme tradizionali, capace di resistere alle pressioni dei governi e di tutelare utenti, oppositori, media indipendenti, comunità politiche e canali informativi. È anche per questo che il servizio fondato da Pavel Durov... 🔗 Leggi su Formiche.net

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