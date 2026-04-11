Il ponte di via Nannucci, a San Mauro a Signa, conosciuto come " ponte dei Tomberli ", resta chiuso, in attesa di finanziamenti che ne possano permettere l’abbattimento e la completa ricostruzione. E, in attesa di novità, cambia la viabilità di San Piero a Ponti. A fare il punto sono le amministrazioni di Signa e Campi Bisenzio, entrambe interessate dall’infrastruttura. "In base alle prime stime – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – sarà necessaria una spesa di almeno 12 milioni di euro per abbattere e ricostruire il ponte. Una somma che, per un’amministrazione come la nostra, è difficile da sostenere. Per questo stiamo facendo rete con Campi Bisenzio e stiamo lavorando in sinergia per trovare fondi ad hoc, anche attraverso l’aiuto di enti superiori, come la Regione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte dei Tomberli, il nodo dei fondi: "Cifre insostenibili, serve un aiuto"

Leggi anche: Nuova caserma dei carabinieri a Verdello: l’area è pronta ma resta il nodo fondi

Legge Montagna, il nodo dei fondi: "Premiano le ricche Alpi ed escludono l'Appennino fragile"Dodici comuni del forlivese e cesenate rischiano di perdere lo status di "zona montana" e i relativi fondi.

Si parla di: Ponte dei Tomberli, il nodo dei fondi: Cifre insostenibili, serve un aiuto.

Roma, ecco il nuovo ponte dei Congressi: senso unico, ciclabili e un parcoRoma lo aspetta da oltre due decenni. È il Ponte dei Congressi, la nuova infrastruttura che sarà costruita a monte di Tor di Valle e che unirà l'autostrada per ... ilmessaggero.it

Aggiudicata la gara per il Ponte dei Congressi di RomaAnas (società del Gruppo FS Italiane), in qualità di soggetto attuatore e per conto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, ha ... corriere.it