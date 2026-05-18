Catania a teatro la rivoluzione di Don Milani | il racconto di Barbiana

A Catania, una rappresentazione teatrale ricostruisce la storia di Don Lorenzo Milani e il suo lavoro a Barbiana. La performance si concentra su come un giovane proveniente da un ambiente privilegiato abbia deciso di dedicarsi alla povertà e all’educazione degli ultimi. Durante lo spettacolo, vengono presentate le figure che hanno condiviso i momenti più significativi di quella realtà, offrendo uno sguardo sui segreti e sulle sfide di Barbiana. La narrazione si focalizza sugli aspetti più autentici e meno noti di quell’esperienza.

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? Punti chiave Come ha fatto un giovane privilegiato a scegliere la povertà estrema?. Chi sono le persone che daranno voce ai segreti di Barbiana?. Dove si svolgerà questo viaggio tra memoria storica e teatro?. Perché il modello pedagogico di Milani è ancora studiato nel mondo?.? In Breve Ingresso a 18 euro con prenotazione obbligatoria tramite il sito Sicilia Gaia.. Pagamento anticipato via bonifico bancario per garantire il numero minimo di partecipanti.. Eventi correlati previsti tra maggio 2026 nell'Etna e nei Nebrodi Catanesi.. Contatto informativo disponibile tramite numero WhatsApp 3928079089.. La Società Storica Catanese in via Etnea 248 ospiterà uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di Don Lorenzo Milani, con un contributo di partecipazione fissato a 18 euro per i presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, a teatro la rivoluzione di Don Milani: il racconto di Barbiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barbiana, 25ª Marcia per Don Milani: un cammino tra memoria e scuola? Punti chiave Come può il modello di Barbiana rispondere ai conflitti globali attuali? Chi sono i protagonisti che porteranno avanti l'appello... Leggi anche: La facoltà di Scienze della Formazione della Cattolica a Barbiana sulle tracce di don Milani