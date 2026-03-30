Nella piccola stanza di Barbiana, rimasta quasi invariata nel tempo, si trovano ancora una lavagna e alcuni banchi. La struttura conserva le caratteristiche di un tempo, mantenendo intatto l’ambiente originario. Questa continuità permette a Barbiana di continuare a trasmettere il suo messaggio, offrendo uno sguardo sulle esperienze e le attività legate alla scuola di don Milani.

L'appuntamento è aperto anche a chi non fa parte dell'ateneo. Iscrizioni entro il 12 aprile Una lavagna, qualche banco, una stanza piccola. È rimasto quasi tutto com'era. E forse è per questo che Barbiana continua a parlare, raccontare e a far cogliere intuizioni e prospettive. Un borgo minuscolo sulle colline del Mugello, raggiungibile solo a piedi, dove don Lorenzo Milani trascorse gli ultimi anni della sua vita insieme ai ragazzi della scuola che aveva costruito attorno a sé. Era il luogo dell'esilio, assegnato dalla curia fiorentina a un sacerdote considerato scomodo. Lui ne aveva fatto qualcosa di radicalmente diverso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - La facoltà di Scienze della Formazione della Cattolica a Barbiana sulle tracce di don Milani

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