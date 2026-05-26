Teatro Ablondi sabato 30 maggio il Marco Conte Show

Sabato 30 maggio, alle 21.15, andrà in scena al Teatro Ablondi il “Marco Conte Show”. Lo spettacolo è un'escursione nella vita dell'attore, dal suo arrivo nella città amata e odiata fino alla decisione di intraprendere il mestiere del palcoscenico. Comicità, cabaret, teatro, musica e sorprendenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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