Teatro Ablondi sabato 16 maggio la Serata Palmucci
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Sabato 16 maggio, alle 21.15 al Teatro Ablondi, una serata all'insegna del teatro brillante, dell'ironia e dell'osservazione acuta dei rapporti umani. Con "Serata Palmucci", il pubblico sarà accompagnato in un viaggio teatrale composto da tre atti unici firmati da Stefano Palmucci — La Casa, Il.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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