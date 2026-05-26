team universitario svela kraken la nuova barca a vela sumoth

Notizia in breve

Un team universitario ha presentato una nuova imbarcazione a vela chiamata Kraken, sviluppata come parte del progetto SuMoth. La barca è stata svelata durante un evento a La Spezia e si basa su un modello di trimarano con tecnologia avanzata. La progettazione ha coinvolto studenti e ricercatori del campus universitario, che hanno lavorato per mesi al fine di migliorare le prestazioni e l’efficienza dell’imbarcazione. La Kraken sarà sottoposta a test di navigazione per valutarne le capacità in condizioni reali.