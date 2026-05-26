Team universitario svela Kraken la nuova barca a vela SuMoth
Un team universitario ha presentato una nuova imbarcazione a vela chiamata Kraken, sviluppata come parte del progetto SuMoth. La barca è stata svelata durante un evento a La Spezia e si basa su un modello di trimarano con tecnologia avanzata. La progettazione ha coinvolto studenti e ricercatori del campus universitario, che hanno lavorato per mesi al fine di migliorare le prestazioni e l’efficienza dell’imbarcazione. La Kraken sarà sottoposta a test di navigazione per valutarne le capacità in condizioni reali.
La Spezia, 26 maggio 2026 – Il Revel Sailing, team universitario del Campus Universitario della Spezia, costola dell’Università di Genova, ha presentato ufficialmente la nuova imbarcazione SuMoth “Kraken”, interamente progetta e costruita in due anni dagli studenti dei corsi di Ingegneria Nautica, Yacht Design, Design del Prodotto Nautico e Design Navale e Nautico. La barca a vela dall’8 al 14 giugno prenderà parte alle regate sul Lago di Garda, a Malcesine. “A nome di tutta la città ringrazio gli studenti e l’Università, che da 30 anni forma giovani in questo settore – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini –. La Spezia è leader mondiale nella nautica per quanto riguarda i mega yacht e crea moltissime opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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