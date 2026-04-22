Il Team Retornaz ha annunciato sui social media la composizione della propria formazione per la prossima stagione. La squadra si prepara a competere con tre nuovi membri che entreranno in squadra a partire dal 2026-2027. Joel Retornaz, che non ha intenzione di ritirarsi, continuerà a guidare il team in vista delle sfide future, tra cui quella contro il Team Spiller.

Il Team Retornaz cambia pelle: con un annuncio su Instagram viene svelata la composizione della formazione di Joël Retornaz per la prossima stagione: tre nuovi giocatori si uniranno all’ex skip della Nazionale italiana a partire dal 2026-2027. In realtà uno dei tre nuovi componenti ha già giocato con Retornaz, proprio in Nazionale: si tratta di Alberto Pimpini, che sarà il lead della nuova formazione. In carriera ha partecipato ai Giochi Olimpici Invernali del 2026, a due Mondiali ed a quattro Europei. Il second ed il third saranno, rispettivamente, Andrea e Stefano Gilli: a livello junior hanno conquistato tre finali consecutive, portando a casa un oro e due argenti, ai Mondiali di categoria, ed al momento sono campioni italiani assoluti in carica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joel Retornaz non si ritira e svela la nuova squadra con cui sfiderà il Team Spiller

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