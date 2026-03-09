vela nuova vittoria per il team g spot dello yacht club de monaco alla 42esima primo cup

Il team G-Spot dello Yacht Club de Monaco ha conquistato la vittoria alla 42esima Primo Cup – UBS Trophy, portando a casa il trofeo per il terzo anno consecutivo. La competizione si è svolta a Monaco in tre giorni di regate intense, con Giangiacomo Serena di Lapigio alla guida della barca vincente. La gara ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni provenienti da vari club.

Il team dello Yacht Club de Monaco ‘G-Spot’, guidato da Giangiacomo Serena di Lapigio, ha vinto per il terzo anno consecutivo la 42esima edizione della Primo Cup – UBS Trophy, dopo tre giorni di regate a Monaco. “Sono sempre felice di vedere regatare al Club. È speciale per me perché è qui che ho iniziato ad andare a vela”, ha detto Pierre Casiraghi, vice presidente dello Yacht Club de Monaco. “L’idea è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani velisti, portarli su barche più grandi e assicurarsi che continuino a navigare e a regatare”, ha aggiunto. Questo articolo Vela, nuova vittoria per il team G-Spot dello Yacht Club... 🔗 Leggi su Lapresse.it

