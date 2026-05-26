Tchoukball l’IC Pacifici Sezze-Bassiano brilla al torneo internazionale di Rimini

L’Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano ha partecipato a un torneo internazionale di Tchoukball a Rimini, ottenendo un risultato di rilievo. La squadra ha portato a casa un risultato positivo, dimostrando competenza e spirito di squadra. L’evento ha coinvolto diverse scuole e atleti da vari paesi. La partecipazione ha evidenziato l’impegno degli studenti e il valore dello sport come momento di confronto e crescita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano torna da Rimini con un risultato di grande valore sportivo e umano. Al torneo internazionale di beach tchoukball, disputato l’ 8 e 9 maggio a Viserba, studenti e genitori hanno rappresentato il territorio confrontandosi con alcune delle migliori squadre europee. Secondo il professor Votolo, che ha organizzato la trasferta in terra romagnola, il bilancio è andato oltre ogni previsione, anche per le difficoltà affrontate alla vigilia della partenza. Gli alunni chiudono il girone da imbattuti. La squadra degli studenti ha dovuto fare i conti con l’infortunio di uno dei migliori atleti della prima formazione, costretto a rinunciare al torneo a pochi giorni dalla partenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tchoukball, l’I.C. Pacifici Sezze-Bassiano brilla al torneo internazionale di Rimini

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