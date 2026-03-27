All'istituto comprensivo Pacifici di Sezze Bassiano è iniziato un progetto di pet therapy rivolto agli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il programma prevede incontri con animali assistiti per favorire il benessere e l'interazione tra gli studenti. La proposta si rivolge alle diverse fasce di età presenti nell'istituto.

All'istituto comprensivo Pacifici di Sezze Bassiano prende il via il progetto pet therapy rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La docente dell’istituto e referente del progetto, Gianclaudia Petrianni, lavora da tempo con impegno e passione su queste tematiche. L’iniziativa è autorizzata dalla dirigente scolastica dell’istituto Fiorella De Rossi, patrocinata dal Comune di Sezze e realizzata in collaborazione con il centro cinofilo “Le Orme di Circe”, realtà specializzata negli interventi assistiti con gli animali. Il progetto, che segue un preciso modello strutturato, è stato modulato sulle esigenze specifiche dell’istituto, con particolare attenzione agli interventi rivolti agli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Al Pacifici di Sezze Bassiano arriva la pet terapy

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