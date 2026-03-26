Travis Kelce ha firmato un nuovo contratto con i Kansas City Chiefs per circa 57 milioni di dollari. Nel frattempo, è stato avvistato con un orologio dal valore di 77 mila dollari, un dettaglio che ha suscitato molte discussioni sui social. La sua relazione con la cantante Taylor Swift ha attirato l’attenzione dei media, diventando oggetto di numerosi commenti e speculazioni.

Se pensavi che le dichiarazioni d’amore fossero morte. ripensaci. Travis Kelce ha appena firmato un contratto gigantesco con i Kansas City Chiefs — parliamo di cifre che girano intorno ai 57 milioni — ma onestamente? Non è quello il dettaglio che ha catturato l’attenzione. È il polso (e c’entra Taylor Swift). Travis Kelce firma con i Chiefs e sfoggia un orologio Cartier da 77mila dollari (ma il nod a Taylor Swift è palese). Perché sì, Kelce si è presentato con un orologio che urla “successo”, ma lo fa in modo molto specifico. Parliamo di un pezzo Cartier — un Santos Skeleton in oro, quadrante aperto, super tecnico, super visibile. Prezzo? Circa 77 mila dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Travis Kelce firma (e flexa): l’orologio da 77K è il vero plot twist romantico con Taylor Swift

Articoli correlati

Leggi anche: Taylor Swift e Travis Kelce, ma anche Zendaya con Tom Holland e Damiano David con Dove Cameron. Il 2026 sarà ricco di matrimoni celebri. I sei più attesi dell'anno, e tutto quello che finora sappiamo

Strano ma vero, non tutti sanno chi sia Taylor SwiftProbabilmente, il nome Barrie Reynolds, non vi dice nulla; la stessa situazione, per lui, si è verificata nei confronti di Taylor Swift.

Approfondimenti e contenuti su Travis Kelce

Temi più discussi: Matrimoni vip 2026: le coppie che diranno sì, le location e tutti i rumors; Le sorprese di Patrick Mahomes hanno pompato Travis Kelce mentre il tight end firma il contratto con i Chiefs: Casa dolce casa; Si prevede che i Giants sceglieranno il miglior potenziale difensivo nonostante le preoccupazioni sulla combinazione; Perché lo shock dei prezzi del petrolio e del gas derivante dalla guerra con l’Iran non si esaurirà.

Travis Kelce firma (e flexa): l’orologio da 77K è il vero plot twist romantico con Taylor SwiftSe pensavi che le dichiarazioni d’amore fossero morte… ripensaci. Travis Kelce ha appena firmato ... msn.com

Taylor Swift, è amore con Travis KelceÈ un momento d’oro per Taylor Swift. La prima artista donna da un milione di ascolti streaming al mese ha appena stabilito nuovi record. Con il debutto del nuovo album ri-registrato, ‘1989 (Taylor’s ... quotidiano.net

NFL - Si pensava la ritiro in estate, poi ad un ultimo anno di addio...e invece Travis Kelce (36 anni) non solo non appende il caschetto al chiodo ma rinnova per 3 anni con i Kansas City Chiefs a $54 milioni! - facebook.com facebook

NFL - Si pensava la ritiro in estate, poi ad un ultimo anno di addio...e invece Travis Kelce (36 anni) non solo non appende il caschetto al chiodo ma rinnova per 3 anni con i Kansas City Chiefs a $54 milioni! x.com