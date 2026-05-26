Tavolo permanente sugli infermieri Cisl Emilia Romagna | Il tempo delle promesse è finito Servono fatti

La Cisl Emilia Romagna chiede alla Regione di utilizzare i tavoli già attivi per il riconoscimento economico degli infermieri, invece di promuoverne di nuovi. La richiesta riguarda uno stanziamento immediato di 70 milioni di euro, sfruttando il pareggio di bilancio annunciato più volte, per valorizzare tutto il personale sanitario. La sigla sindacale insiste sul fatto che le promesse devono tradursi in azioni concrete e tempestive.

“Invece di promettere altri tavoli la Regione utilizzi, intanto, quelli esistenti e dia corso al riconoscimento economico già possibile grazie al più volte sbandierato pareggio di bilancio, stanziando subito 70 milioni per la valorizzazione di tutto il personale”.È quanto dichiarato da Stefano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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