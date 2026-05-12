Modena nuovi progetti per futuri infermieri | Cisl | ‘servono stipendi

A Modena, si stanno discutendo nuovi progetti dedicati alla formazione degli infermieri, con particolare attenzione agli stipendi e alle condizioni di lavoro. Il sindacato ha sottolineato l'importanza di non considerare gli infermieri come eroi, chiedendo invece un miglioramento delle retribuzioni. Si parla anche di aggiornamenti nelle mansioni tecniche, legati a nuove simulazioni e formazione, che potrebbero modificare il ruolo quotidiano di chi lavora nel settore sanitario.

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? Domande chiave Come cambieranno le mansioni tecniche degli infermieri con le nuove simulazioni?. Perché il sindacato chiede di non trattare gli infermieri come eroi?. Quali misure proporrà la Regione per aumentare gli stipendi nel settore?. Come influirà il piano di reclutamento sui futuri pensionamenti della sanità?.? In Breve Progetto Noi infermieri del domani coinvolge studenti dell'istituto Cattaneo-Deledda di Modena.. Gennaro Ferrara della Cisl chiede condizioni lavorative sostenibili e organici adeguati.. Giancarlo Muzzarelli riferisce 35 mila infermieri totali con 28 mila nel settore pubblico.. Emilia-Regione registra il maggior incremento di infermieri pubblici nell'ultimo decennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, nuovi progetti per futuri infermieri: Cisl: ‘servono stipendi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le proposte dell’Opi: “Pochi infermieri, servono progetti”Grosseto, 12 maggio 2026 – Si celebra oggi la Giornata internazionale dell’infermiere, ricorrenza istituita nel 1992. I futuri infermieri tra cure palliative e territorio: Samot accoglie i tirocinanti dell’università di PalermoL’infermieristica del domani non “abita” più solo negli ospedali, ma entra nelle case, rispettando l’intimità dei luoghi di vita. Argomenti più discussi: Modena Sport Plan: il progetto partecipato per promuovere la pratica sportiva; Al Comunale di Modena la Martha Graham DC tra storia e nuovi lavori; Piano casa, assessori preoccupati: Servono fondi e strumenti nuovi. Non siano i Comuni a pagare; Palestra scolastica Istituti Corni-Selmi a Modena. Esperienze positive degli utenti con Ofuyc nella prevenzione del fraud.gvgq - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nuovi progetti per i giovani. Un bando per dar vita ai sogniL’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord ha deciso di coinvolgere i giovani che partecipano ai Forum Giovani e al servizio civile nella pubblicazione di un bando ufficiale che istituisce una premialità ... ilrestodelcarlino.it