A Fermo, i residenti di Gabbiano chiedono interventi concreti nella zona industriale, dopo aver espresso insoddisfazione per le promesse non mantenute. Le richieste riguardano principalmente miglioramenti alle infrastrutture e alla sicurezza stradale, aspetti che potrebbero incidere sul loro modo di votare nelle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. La questione della sicurezza e delle opere necessarie rimane al centro delle discussioni tra cittadini e amministratori locali, mentre si attendono risposte concrete.

? Domande chiave Quali interventi tecnici specifici chiedono i residenti per la zona industriale?. Come influirà la sicurezza stradale sul voto del 24 e 25 maggio?. Perché i sopralluoghi dei candidati sono considerati solo operazioni elettorali?. Cosa deve prevedere il primo bilancio per risolvere il problema buche?.? In Breve Mancano 1200 metri di asfalto sulla strada comunale Santa Croce.. Criticità stradali interessano i tratti tra Santa Croce, Tarucchio e zona industriale.. Residenti chiedono fondi nel primo bilancio per interventi su SP 37 Maceratese.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio.. I residenti della Contrada Gabbiano a Fermo hanno inviato una lettera formale per segnalare gravi problemi di sicurezza e viabilità, chiedendo interventi immediati ai candidati sindaci prima delle elezioni del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, i residenti di Gabbiano: “Basta promesse, servono fatti

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