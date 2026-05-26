Un uomo di circa 40 anni è stato portato in tribunale dopo essere stato accusato di maltrattamento di una tartaruga. Durante l’interrogatorio, ha affermato di averla picchiata perché aveva fame e voleva mangiarla. L’uomo ha parlato in modo confuso, facendo alcune dichiarazioni che riguardavano motivazioni alimentari. La vicenda si è svolta in un contesto di indagini sulla tutela degli animali.

Tra le spiegazioni che aveva biascicato a caldo in stato confusionale, c’era anche quella di natura alimentare: avrebbe voluto mangiare quella tartaruga perché aveva fame. E così, dopo averla presa da un parco, l’aveva scaraventata contro un panettone di cemento in via Lago di Ledro, alle porte della città, per riuscire ad aprirla nemmanco fosse una noce. Per quanto accaduto il 30 marzo 2024, vigilia di Pasqua, ieri mattina davanti al giudice Antonella Guidomeni è cominciato il processo per maltrattamento di animale a carico di un 40enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, difeso dall’avvocato Silvia Subini. Partito e subito rinviato a metà ottobre: perché nessuno da tempo sa più dove si trovi il 40enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tartaruga maltrattata. Disse che voleva mangiarla. A processo un quarantenne

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Tartaruga azzannatrice entra in una villa a Morlupo (Roma)

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