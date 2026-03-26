suocera maltrattata settantenne a processo

Una donna di 70 anni è sotto processo per aver maltrattato la suocera, con accuse che includono insulti, minacce velate e un episodio di aggressione. In quest’ultimo caso, la vittima ha riportato una prognosi di sette giorni di prognosi. Le accuse sono state formalizzate a seguito di un procedimento giudiziario avviato nelle ultime settimane.

Offese, velate minacce e in un caso anche un’aggressione culminata con una prognosi di sette giorni. Secondo la ricostruzione accusatoria, questa volta protagonista dei maltrattamenti in famiglia partiti nel novembre del 2024 e culminati nel gennaio del 2025 in lesioni aggravate, non era stata la moglie ma la madre della consorte. In una sola parola, la suocera la quale aveva qualche anno prima deciso di andare ad abitare con i due. Una scelta sbagliata, penseranno molti di voi. In realtà - secondo quanto a suo tempo riferito in questura - fino all’estate del 2024 la vita familiare era stata uno zucchero. Le cose, sempre secondo la donna -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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