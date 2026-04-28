Una bambina è stata adescata attraverso i social network, portando a un procedimento giudiziario contro un uomo di circa quarant’anni. L’indagato aveva tentato di avvicinare la sorella minore dell’utente coinvolto quando aveva 15 anni, e tre anni più tardi ha riproposto lo stesso tentativo attraverso le piattaforme online. L’indagine ha portato alla convocazione dell’uomo davanti alla magistratura.

Ci aveva già provato con la sorella quando aveva 15 anni. Tre anni dopo, sempre via social, ha adescato una bambina di soli 11 anni, anche lei appartenente alla famiglia di un compaesano che dalla Sicilia si è trasferito in Brianza, inviandole una foto in mutande scattata dal busto in giù mentre era sdraiato sul letto e chiedendole di fare altrettanto. E la bimba le aveva inviato una foto del petto, ma coprendosi con un orsacchiotto. Per questa accusa ora un quarantenne residente in provincia di Messina si ritrova imputato di adescamento di minorenne in un processo al Tribunale di Monza. Un reato che è punito con la reclusione da uno a tre anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimba adescata via social. Quarantenne a processo

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