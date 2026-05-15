Rivoluzione rifiuti a Pisa in arrivo la Tarip Cambiano raccolta e tariffa

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si prepara una svolta nella gestione dei rifiuti con l’introduzione della Tarip, una nuova tariffa che sostituirà il sistema attuale. La riforma interesserà anche i metodi di raccolta e smaltimento, modificando le modalità con cui vengono calcolati e applicati i costi. La decisione è stata annunciata e prevede l’entrata in vigore entro la fine del 2027, con l’obiettivo di aggiornare le regole e le procedure adottate finora.

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Pisa, 15 maggio 2026 – Alla fine del 2027 Pisa abbandonerà il vecchio regolamento della Tari per adottare quello della Tarip, ovvero la tariffazione puntuale seguendo i dettami dell’Europa per raggiungere in fretta una significativa riduzione dei rifiuti indifferenziati, anche perché l’Unione Europea impone ai paesi membri di riciclare entro il 2035 il 65% dei rifiuti urbani totali e di limitare lo smaltimento in discarica a un massimo del 10% e con la Regione Toscana che prevede di raggiungere addirittura l’82% di raccolta differenziata entro il 2035. “La tariffazione puntuale – spiega l’assessore all’Ambiente, Elena Del Rosso – deve... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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