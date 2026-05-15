Rivoluzione rifiuti a Pisa in arrivo la Tarip Cambiano raccolta e tariffa

A Pisa si prepara una svolta nella gestione dei rifiuti con l’introduzione della Tarip, una nuova tariffa che sostituirà il sistema attuale. La riforma interesserà anche i metodi di raccolta e smaltimento, modificando le modalità con cui vengono calcolati e applicati i costi. La decisione è stata annunciata e prevede l’entrata in vigore entro la fine del 2027, con l’obiettivo di aggiornare le regole e le procedure adottate finora.

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Pisa, 15 maggio 2026 – Alla fine del 2027 Pisa abbandonerà il vecchio regolamento della Tari per adottare quello della Tarip, ovvero la tariffazione puntuale seguendo i dettami dell’Europa per raggiungere in fretta una significativa riduzione dei rifiuti indifferenziati, anche perché l’Unione Europea impone ai paesi membri di riciclare entro il 2035 il 65% dei rifiuti urbani totali e di limitare lo smaltimento in discarica a un massimo del 10% e con la Regione Toscana che prevede di raggiungere addirittura l’82% di raccolta differenziata entro il 2035. “La tariffazione puntuale – spiega l’assessore all’Ambiente, Elena Del Rosso – deve... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivoluzione rifiuti a Pisa, in arrivo la Tarip. Cambiano raccolta e tariffa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tariffa puntuale dei rifiuti. A fine marzo si paga il saldo. In arrivo gli avvisi bonariAd Altopascio la scadenza del versamento della rata del saldo del tributo sui rifiuti puntuali, la TARIP, relativo all’anno 2025 è fissata al 31... Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti... Rifiuti, la differenziata al 65,8%. Così Montecatini cambia passoAd un anno dall’avvio della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta nel Comune di Montecatini Valdicecina, l’amministrazione comunale svela i primi dati dai 12 mesi dal debutto della ... lanazione.it Rifiuti, scatta la rivoluzione Taric. Addio porta a porta: tutte le novitàTaric al via a Pelago, Pontassieve e Rufina. Con il primo gennaio entra in vigore la tariffa corrispettiva relativa ai rifiuti nei tre comuni. Si tratta del nuovo sistema che collega il servizio di ... lanazione.it