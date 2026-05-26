Il partito di maggioranza critica la linea 18 del bus, definendola un passo avanti a Trebbo, ma insufficiente. Chiede l’introduzione di una tariffa urbana e collegamenti diretti con la città. La proposta si concentra sulla necessità di migliorare le tariffe e le connessioni tra i quartieri e il centro urbano. Nessun dettaglio su eventuali interventi concreti o tempi di attuazione. La discussione si concentra sulla qualità e l’efficienza del trasporto pubblico locale.

"Sul tema del trasporto pubblico, bene il 18 a Trebbo. Ma non basta. Servono tariffa urbana e collegamenti veri con la nostra cittadina". A parlare è Umberto Negri consigliere comunale e capogruppo all’opposizione nel consiglio comunale di Castel Maggiore. "L’estensione della linea 18 fino a Trebbo di Reno – spiega Negri –, annunciata con entusiasmo dal Comune e dalla Città metropolitana, rappresenta un passo avanti per il territorio. Dal 7 giugno la frazione sarà collegata direttamente col centro di Bologna attraverso una linea più frequente ed efficiente rispetto all’attuale 92". Ma per Fratelli d’Italia il rischio è che l’amministrazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tariffa urbana e collegamenti". Linea 18 del bus, FdI all’attacco

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