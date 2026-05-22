Bus 18 fino al Trebbo il Pd rilancia | Collegamenti con Castel Maggiore tram e Sfm

Il prolungamento della linea 18 fino al Trebbo di Reno è stato annunciato come una novità positiva, portando un miglioramento nei collegamenti locali. Tuttavia, il Partito Democratico ha sottolineato l’esigenza di potenziare ulteriori servizi di trasporto, in particolare verso Castel Maggiore, il capolinea del tram a Corticella, la stazione del Servizio ferroviario metropolitano e l’ospedale di Bentivoglio. Nessuna decisione è stata ancora comunicata riguardo a nuovi interventi o investimenti su queste tratte.

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