Un 20enne è stato denunciato a Grottaglie per aver modificato la targa di uno scooter rubato. Lo scooter, con targa contraffatta, era parcheggiato ai margini della strada. Quando la Polizia si è avvicinata, il giovane ha cercato di scappare, cambiando direzione improvvisamente. La vettura è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in ufficio per ulteriori accertamenti.

Tarantini Time Quotidiano Uno scooter rubato con la targa contraffatta parcheggiato ai margini della strada e un giovane che, alla vista della Polizia, avrebbe tentato di allontanarsi cambiando improvvisamente direzione. È da qui che sono partiti gli accertamenti del Commissariato di Grottaglie che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione, falso materiale e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, gli agenti impegnati nei controlli del territorio avrebbero notato uno scooter di grossa cilindrata con evidenti alterazioni della targa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Targa modificata e scooter rubato, denunciato 20enne a Grottaglie

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