Grottaglie tenta di farsi consegnare prodotti senza pagare | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni di Grottaglie è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione, resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo un tentativo di farsi consegnare prodotti senza pagare. La vicenda si è conclusa con la denuncia in stato di libertà del ragazzo.

Un giovane di 20 anni di Grottaglie è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità. L'intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Grottaglie dopo la segnalazione del titolare di un vivaio del centro cittadino. L'uomo aveva contattato le forze dell'ordine mentre stava inseguendo a piedi un giovane che, secondo quanto riferito, sarebbe entrato nel negozio pretendendo con insistenza e atteggiamenti aggressivi la consegna di un prodotto utilizzato in agricoltura senza volerlo pagare.

