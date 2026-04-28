A spasso sullo scooter con la targa ' contraffatta' giovane denunciato

Durante un controllo stradale lunedì sera a Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno fermato uno scooter in Corso Umberto I. Sul veicolo era presente una targa contraffatta. Il conducente, un giovane, è stato denunciato per aver circolato con una targa falsa. Nessun altra persona coinvolta è stata segnalata. Il motociclo è stato sequestrato dagli ufficiali.

Nella serata di lunedì a Mondragone, su Corso Umberto I, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno intercettato un motociclo durante un posto di controllo alla circolazione stradale. Alla guida del mezzo è stato identificato un giovane residente in città, nei cui.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scooter con targa contraffatta sulla SS100: denunciati due giovaniTarantini Time QuotidianoViaggiavano lungo la strada statale 100 in direzione Bari a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, ma sono stati fermati... Leggi anche: In giro sullo scooter con 50 mila euro in contanti, denunciato 47enne per ricettazione