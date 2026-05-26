Taranto Sbarra al Salone Mediterraneo dell’Impresa | Dal Sud segnali concreti di crescita e occupazione

Il sottosegretario con delega al Sud ha partecipato all’apertura del “Salone Mediterraneo dell’Impresa” a Taranto, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Durante l’evento, ha evidenziato segnali concreti di crescita e occupazione provenienti dal Sud Italia. L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e imprenditori, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e le opportunità nella regione.

Il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto a Taranto all’ inaugurazione del “Salone Mediterraneo dell’Impresa”, ospitato presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. “Occasioni come questa – ha dichiarato – hanno il merito di mettere insieme energie e competenze diverse con un obiettivo comune: sostenere la crescita del Mezzogiorno e rafforzare la competitività dei territori. Confcommercio rappresenta un presidio fondamentale del sistema produttivo nazionale e svolge un ruolo essenziale nel supportare imprese, commercio, turismo e servizi”. Nel corso del suo intervento, Sbarra ha evidenziato i segnali positivi che arrivano dalla Puglia e da Taranto, territori protagonisti della fase di crescita del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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