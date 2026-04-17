Sud dopo il Pnrr focus a Napoli Sbarra | Occupazione record ma non è un miracolo

Dopo i finanziamenti del Pnrr, il Sud Italia sta vivendo un periodo di sviluppo, con Napoli al centro delle attenzioni. Secondo le ultime dichiarazioni, l’occupazione ha raggiunto livelli record, anche se si precisa che non si tratta di un risultato casuale o improvviso. La situazione economica e sociale nel Meridione si mantiene su valori considerati positivi, ma senza attribuire a questi dati una natura straordinaria.

“Viviamo in una stagione caratterizzata da indicatori economici e sociali assolutamente positivi per il nostro Sud. Soprattutto negli ultimi quattro anni il Pil del Mezzogiorno cresce più che in altre aree del Paese, ripartono gli investimenti, si rafforza l’export”. Lo ha detto Luigi Sbarra, sottosegretario con delega al Sud, intervenuto a Napoli al convegno “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, organizzato dalla Fondazione Merita alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo. “C’è un dato su tutti che restituisce la dimensione di un Sud in risveglio – ha aggiunto –: il tasso di occupazione è al 50,2%, il massimo storico da quando esistono le rilevazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Caffè Borbone: focus su investimenti e occupazione nel Sud con i sottosegretari Sbarra e MantovanoIl sottosegretario con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha visitato oggi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, il sito...

Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattitoSi terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le giornate di Merita. Il Mezzogiorno dopo il PNRR; Le risorse del PNRR stanno favorendo le regioni del Nord; Cosa sarà il Mezzogiorno dopo il Pnrr?; Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattito.

Cosa sarà il Mezzogiorno dopo il Pnrr?Cosa sarà il Mezzogiorno dopo il Pnrr? Due giorni di confronto e dibattito a Napoli (Gallerie d’Italia, da venerdì alle 9.30) promosso da MerIta, la Fondazione nata ... ilmattino.it

Le risorse del PNRR stanno favorendo le regioni del NordIl 13 aprile la Camera e il Senato hanno pubblicato un nuovo aggiornamento del Monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un documento in cui si riassume lo stato di attuazione d ... pagellapolitica.it

Dopo una giornata di traffico insostenibile con ripercussioni in tutta la zona sud della città, oggi è stata aperta la via Ennio Quinto che consente di attraversare il rione Taormina e alleggire il peso dei mezzi diretti a nord. Il comune, fra poco potrà avere lo spazio facebook