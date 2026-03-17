Gli istituti di statistica e di rilevazione dei dati macroeconomici confermano che l’occupazione nel Sud Italia sta crescendo in modo stabile. La crescita, secondo le fonti ufficiali, è attribuibile alle politiche adottate dal governo Meloni. Questi dati mostrano un miglioramento continuo della situazione lavorativa nella regione, evidenziando un trend positivo che si sta consolidando nel tempo.

Gli istituti di statistica e di rilevazione dei dati macroeconomici concordano, ormai da tempo, sulla crescita costante che in questi anni del Sud Italia, grazie anche alle politiche messe in campo dal governo Meloni. Ultimi, in ordine cronologico, quelli diffusi dall’Istituto di statistica nel rapporto dal titolo ‘La redistribuzione del reddito in Italia – 2025? sulla riduzione della diseguaglianza nel reddito delle famiglie, valutata dall’indice di Gini, di 16,1 punti percentuali, da 47,3% a 31,2%. E a commentare l’esito della ricerca dalle pagine del quotidiano Il Mattino, è stato il sottosegretario Luigi Sbarra. Nell’intervista Sbarra ha spiegato che « I dati sulla crescita del Mezzogiorno non possono dare adito ad alcuno scetticismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sbarra: “Grazie al Governo la crescita dell’occupazione al Sud sta diventando strutturale”

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