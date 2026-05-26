Taranto | domani il premio Giuseppe Schembari Cerimonia

Domani si svolge la cerimonia di consegna del premio “Giuseppe Schembari”, una borsa di studio istituita da un ente locale. La premiazione si terrà in una sede pubblica e prevede la consegna di riconoscimenti a studenti o giovani professionisti. La cerimonia è prevista con inizio nel pomeriggio e prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e premiati. La borsa di studio nasce per valorizzare giovani talenti in ambito culturale, artistico o scientifico.

Di seguito la comunicazione: Il “Premio Giuseppe Schembari” è una Borsa di studio istituita dalla famiglia in memoria di Giuseppe Schembari, illustre figura della nostra città, giovane tenente nella battaglia di Caporetto nel 1917, autore di un prezioso Diario di bordo, testimonianza autentica e toccante della vita in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, dedicò la sua esistenza alla scuola e alla formazione delle nuove generazioni, distinguendosi per rigore, umanità, senso del dovere e profonda passione civile. Fu Preside dell’Istituto Pitagora di Taranto dall’anno 1938 al 1968, guidando con visione e lungimiranza l’istituzione e lasciando un’eredità morale e culturale che continua a ispirare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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