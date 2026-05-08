Negli ultimi giorni si è assistito a un aumento di post di matrice politica di destra sui social media, alcuni dei quali sono stati condivisi anche da utenti non appartenenti a quella sfera. Questa crescita si manifesta attraverso tre modalità principali, con un utilizzo crescente di contenuti che alimentano il discorso anti-Islam. L’attenzione si concentra anche su un intervento di un politico che ha sollevato un allarme pubblico, mentre sui social si moltiplicano commenti e reazioni di natura ostile.

In queste settimane la presenza sui social di post di destra si è moltiplicata anche per chi di destra non è, contrariamente alla logica, che vorrebbe segnalazioni coerenti con gli interessi dell’utente, a tale scopo profilato. Ma, a parte le polemiche su Venezi o Buttafuoco, vi sono post con uno schema ricorrente e un tema specifico: l’Islam come pericolo. Lo schema è questo: un giornale di destra lancia una “notizia” gonfiata o distorta per suscitare scalpore e sdegno – un politico di destra la riprende aggiungendo un commento allarmistico – una serie di profili di sostenitori o di false testatine nate come funghi lo rilancia fingendo una...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Notizia gonfiata, allarme del politico, odio sui social: la propaganda anti-Islam in tre mosse

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