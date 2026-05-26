Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il suo cognome deriva da Al-Tijani, considerato un profeta dell’Islam. La precisazione è stata fatta durante un evento dedicato alle relazioni tra Italia e Africa. Tajani ha spiegato l’origine del suo nome, senza ulteriori dettagli sul contesto storico o familiare. La dichiarazione è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza commenti aggiuntivi o riferimenti a questioni personali.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’iniziativa “Italia-Africa: culture in gioco”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Tajani: Il mio cognome deriva da Al-Tijani, profeta dell'Islam

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