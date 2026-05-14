Simest 800 milioni alle imprese danneggiate dal caro energia e dalla crisi del Golfo

Simest ha annunciato un finanziamento di 800 milioni di euro destinato alle imprese italiane colpite dall’aumento dei costi dell’energia e dalla crisi nella regione del Golfo Persico. La misura mira a fornire supporto alle aziende che hanno subito danni economici a causa di queste situazioni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda specificamente le imprese italiane in settori sensibili alle variazioni dei prezzi energetici e alle tensioni geopolitiche.

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Simest mette sul tavolo 800 milioni di euro per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti della crisi nell’area del Golfo Persico e dal caro energia. È quanto annunciato dalla società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cdp, che ha lanciato un nuovo intervento strategico destinato soprattutto alle aziende esportatrici e alle filiere produttive legate al Made in Italy. Le risorse arrivano dal Fondo 39481, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina, e si inseriscono nel più ampio piano del Sistema Italia a supporto della competitività delle imprese sui mercati internazionali, in una fase segnata da instabilità geopolitica, volatilità dei mercati e forti pressioni sui costi energetici.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Golfo Persico: Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite? Domande chiave Quali requisiti di fatturato servono per ottenere il fondo perduto? Come funziona il calcolo del contributo per le piccole imprese?... Simest, finanziamenti agevolati per le imprese colpite dal caro energiaDal 25 maggio le imprese italiane potranno accedere alla nuova misura “Energia per la competitività internazionale”. Temi più discussi: Simest: al via la misura anti rincari per le pmi: pronti 800 milioni. Come funziona; Energia per la competitività, da Simest 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi di Hormuz; Caro energia, dal 25 maggio 2026 bonus Simest da 800 milioni per le imprese danneggiate dalla crisi in Medio Oriente; Caro energia, Simest lancia fondo da 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi in Medio Oriente. SIMEST: nuova misura da 800 milioni di euro a sostegno delle PMI colpite dai rincari energetici @R_CorradiniD, Amministratore Delegato di SIMEST, intervistata oggi da Il Sole 24 Ore: Dobbiamo essere vicini alle aziende che hanno oggettivamente più biso x.com Simest, 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi del GolfoSimest, la società perl'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cdp lancia unnuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegnodelle imprese italiane colpite dagli effetti della cri ... ansa.it Simest, finanziamenti agevolati alle PMI colpite da caro energia: domande e requisitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Simest, finanziamenti agevolati alle PMI colpite da caro energia: domande e requisiti ... tg24.sky.it