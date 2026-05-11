Dal 25 maggio, le imprese italiane avranno la possibilità di accedere a un nuovo strumento di finanziamento chiamato “Energia per la competitività internazionale”. Si tratta di un’opportunità volta a sostenere le aziende che affrontano le difficoltà legate ai costi energetici crescenti, grazie a finanziamenti agevolati messi a disposizione da un'agenzia di credito all'export. La misura mira a favorire la competitività delle imprese sui mercati esteri.

Dal 25 maggio le imprese italiane potranno accedere alla nuova misura “ Energia per la competitività internazionale ”. L’iniziativa è promossa da Simest (Società Italiana per le Imprese all’Estero) per sostenere le aziende colpite dall’aumento dei costi dell’energia in seguito alla guerra in Iran e della crisi dello Stretto di Hormuz. Sul tavolo ci sono 800 milioni di euro. A chi è rivolta la misura Simest. Il piano punta in particolare a sostenere le piccole e medie imprese, con finanziamenti agevolati e una quota a fondo perduto che potrà arrivare fino al 30% per le Pmi. La finestra per presentare domanda resterà aperta fino al 31 dicembre.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Simest, finanziamenti agevolati per le imprese colpite dal caro energia

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