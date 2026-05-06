Ted Turner addio al gigante della CNN | velista ambientalista profeta dell' informazione no-stop

Ted Turner, fondatore della CNN, è deceduto all'età di 87 anni. Nato in Ohio e cresciuto in un'area rurale, Turner ha avviato la rete televisiva nel 1980, trasformandola in una delle principali fonti di notizie a livello mondiale. Nel corso della sua vita ha anche promosso iniziative ambientaliste e praticato la vela. La sua presenza ha lasciato un segno duraturo nel panorama dell'informazione e oltre.

E’ morto all’età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn. Nato in Ohio e cresciuto ad Atlanta, Turner - soprannominato «The Mouth of the South» per il suo carattere diretto e senza filtri - costruì un impero mediatico che includeva la prima 'superstation' via cavo, oltre a canali di grande successo dedicati a film e cartoni animati, e squadre sportive professionistiche come gli Atlanta Braves. Figura poliedrica, Turner fu anche velista di fama internazionale, filantropo - fondatore della United Nations Foundation - e attivista impegnato per l’eliminazione globale delle armi nucleari. Ambientalista convinto, divenne uno dei...🔗 Leggi su Feedpress.me

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