Adriano Celentano è mio padre Non vado a caccia di soldi voglio solo avere il suo cognome La replica dell’artista che smentisce

Un artista ha negato di essere il padre di un uomo e ha chiarito invece di essere suo nonno, rispondendo a un messaggio in cui gli veniva chiesto se fosse suo padre. La comunicazione viene fatta attraverso una dichiarazione pubblica in cui si smentiscono le voci riguardanti un rapporto familiare. La vicenda riguarda le affermazioni di un artista e le risposte a un'interpellanza di un uomo che rivendicava un legame di paternità.

«Ciao Antonio, mi spiace contraddirti. Purtroppo io non sono tuo padre, la verità è che io sono tuo nonno ». Con un post su Instagram (e un filo di ironia) Adriano Celentano smentisce le voci di un figlio mai riconosciuto. L’uomo è stato intervistato in esclusiva per il settimanale Oggi, spiegando che non voleva soldi ma solo il cognome dell’artista. Una storia che il cantautore ha smentito più volte. L’ultima oggi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'INESISTENTE (@celentanoinesistente) Come ha inizio: l’intervista a Oggi. Durante la trasmissione tv La volta buona il direttore del settimanale Oggi ha annunciato per il prossimo numero un’intervista, in esclusiva, al presunto figlio mai riconosciuto di Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Open.online

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