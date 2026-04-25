Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al primo maggio, ma la misura è in bilico e potrebbe non essere confermata. La decisione riguarda benzina e diesel, e si tratta di una proroga rispetto alla scadenza iniziale di marzo. Nei prossimi giorni si attende una valutazione finale sulla possibilità di mantenere questa agevolazione.

Il taglio delle accise sui carburanti disposto dal governo a marzo e prorogato ad aprile è destinato a scadere il prossimo primo maggio. La misura, pari a 24,4 centesimi al litro, era stata introdotta per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi di benzina e gasolio sulle famiglie e sulle imprese. In vista della scadenza, si moltiplicano le richieste di un’ulteriore proroga, mentre cresce la preoccupazione per un possibile rialzo dei listini, in particolare per il diesel.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina e diesel, taglio accise in bilico: ecco quanto salirebbero i prezzi

Notizie correlate

Benzina e diesel, taglio accise in bilico: ecco quanto costerebbe un pienoIl taglio delle accise sui carburanti disposto dal governo a marzo e prorogato ad aprile è destinato a scadere il prossimo primo maggio.

Prezzi diesel e benzina, taglio delle accise per 20 giorniIl governo italiano interviene sulla dinamica dei prezzi di diesel e benzina, al rialzo in particolare dopo l'inizio della guerra in Iran avvenuto lo...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Carburanti, dov'è finito lo sconto del taglio delle accise su benzina e diesel?; Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Benzina e diesel in calo, ma il taglio delle accise sta per finire: la riduzione dei prezzi dipende da Hormuz; Decreto carburanti, via libera al taglio delle accise: governo tira dritto e ignora le critiche Ocse.

Benzina e diesel, taglio accise in bilico: ecco quanto costerebbe un pienoIl taglio delle accise sui carburanti disposto dal governo a marzo e prorogato ad aprile è destinato a scadere il prossimo primo maggio. La misura, pari a 24,4 centesimi al litro, era ... corriereadriatico.it

Taglio delle accise, ci sarà la proroga o no? Quando salgono i prezzi di nuovoAlla vigilia della scadenza della tregua tra Usa e Iran, la premier rinvia la decisione del governo italiano su benzina e diesel. La sforbiciata sulle accise scadrà il 1° maggio. Cosa succederà ... quifinanza.it

25 Aprile: il decreto Sicurezza è legge, dal 1° Maggio benzina su, consenso ai minimi per Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Asi, per la classica Lancia Flaminia un giro d’Italia con la bio-benzina x.com