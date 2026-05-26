Tagli USA a droni e caccia | l’Europa deve guidare la difesa

Gli Stati Uniti hanno annunciato tagli ai droni e agli aerei da combattimento destinati all’Europa. Questa decisione comporta il ritiro di alcuni assetti militari specifici dal continente. La riduzione delle forze americane potrebbe influenzare la capacità di difesa convenzionale europea. Non sono stati comunicati dettagli sui modelli di droni e caccia coinvolti o sui tempi di ritiro.

? Domande chiave Quali assetti militari specifici verranno ritirati dal continente europeo? Come cambierà la difesa convenzionale senza i droni americani? Perché Washington sta spostando le proprie risorse verso l'Indo-Pacifico? Chi dovrà finanziare la nuova capacità di risposta militare europea??? In Breve Tagli previsti per un terzo della flotta caccia e bombardieri strategici. Washington interrompe fornitura di sottomarini e droni da ricognizione all'Europa. Inviato Alexander Velez- . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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