A Odesa, nel distretto di Prymorskyi, dieci persone sono rimaste ferite a causa di attacchi condotti con droni provenienti da fonti russe. Nel frattempo, una rappresentante ucraina si sta spostando in Polonia per affrontare questioni legate alla sicurezza e alla ricostruzione del paese. La situazione nel porto sul Mar Nero continua a essere tesa, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

? Cosa sapere Dieci feriti a Odesa per attacchi russi con droni nel distretto di Prymorskyi.. Julia Svyrydenko si reca in Polonia per discutere sicurezza e ricostruzione ucraina.. Oltre dieci persone sono rimaste ferite nella regione di Odesa a seguito di una massiccia incursione di droni russi avvenuta durante la notte, che ha colpito duramente i centri abitati e le infrastrutture civili. L’intensità dei bombardamenti ha avuto il suo epicentro nel distretto centrale di Prymorskyi, dove la violenza degli attacchi ha danneggiato strutture ricettive, edifici residenziali e vari impianti situati nel cuore della città. Secondo quanto riferito da Serhiy Lysak, responsabile dell’amministrazione militare locale tramite i canali Telegram, la notte è stata estremamente difficile per la popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Odesa sotto i droni: 10 feriti e l’Europa si muove per la difesa

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