Tacente contro il rendiconto del Comune | Taranto non vede i benefici delle risorse disponibili
Un cittadino ha contestato il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Taranto, affermando che la città non beneficia delle risorse disponibili. Secondo lui, i fondi non sono sufficientemente visibili o utilizzati per rispondere ai bisogni della popolazione. La critica si concentra sulla percezione che le risorse non abbiano prodotto miglioramenti concreti nei servizi o nelle infrastrutture locali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal Comune in merito.
Tarantini Time Quotidiano Per Francesco Tacente il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Taranto racconta una città ancora distante dai bisogni reali dei cittadini. È per questo motivo che il consigliere comunale ha espresso voto contrario al documento finanziario approvato dall’amministrazione. Secondo Tacente, i conti formalmente in equilibrio non sarebbero sufficienti a rappresentare un risultato positivo per la città. “Un avanzo di amministrazione di quasi 400 milioni di euro non può essere considerato un traguardo mentre Taranto continua a vivere profonde difficoltà sul piano sociale, occupazionale e dei servizi”, sostiene. Nel suo intervento il consigliere comunale evidenzia come le risorse disponibili, a suo giudizio, non vengano trasformate in interventi concreti capaci di incidere sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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