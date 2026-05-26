Tacente contro il rendiconto del Comune | Taranto non vede i benefici delle risorse disponibili

Notizia in breve

Un cittadino ha contestato il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Taranto, affermando che la città non beneficia delle risorse disponibili. Secondo lui, i fondi non sono sufficientemente visibili o utilizzati per rispondere ai bisogni della popolazione. La critica si concentra sulla percezione che le risorse non abbiano prodotto miglioramenti concreti nei servizi o nelle infrastrutture locali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal Comune in merito.