Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner | fuori Fils Mensik e Fonseca! Tabellone stravolto

Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, diverse teste di serie sono state eliminate, tra cui Fils, Mensik e Fonseca, che sono usciti in rapida successione. Mentre si attende di scoprire chi affronterà Jannik Sinner nel prossimo turno, il tabellone ha subito un sostanziale stravolgimento, con partite sorprendenti che hanno rivoluzionato la parte alta della manifestazione. L’esordio di Sinner si avvicina, mentre il quadro degli avversari si fa più incerto.

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