Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner | fuori Fils Mensik e Fonseca! Tabellone stravolto
Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, diverse teste di serie sono state eliminate, tra cui Fils, Mensik e Fonseca, che sono usciti in rapida successione. Mentre si attende di scoprire chi affronterà Jannik Sinner nel prossimo turno, il tabellone ha subito un sostanziale stravolgimento, con partite sorprendenti che hanno rivoluzionato la parte alta della manifestazione. L’esordio di Sinner si avvicina, mentre il quadro degli avversari si fa più incerto.
In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario di Jannik Sinner, che sarà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, l’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Roma si rivela fatale per diverse teste di serie inserite nella parte alta del tabellone. Il ritiro del transalpino Arthur Fils, numero 15, spalanca le porte del terzo turno al qualificato azzurro Andrea Pellegrino, che sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 20: da questo incontro uscirà l’avversario di Sinner negli eventuali ottavi di finale. Esce di scena anche un potenziale avversario del numero 1 del mondo ai quarti di finale: il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili elimina, infatti, lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del seeding, sconfitto con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it
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