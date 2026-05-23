Roland Garros 2026 il tabellone di doppio femminile | Errani in coppia con Tagger Cocciaretto con Bouzas Maneiro
Al Roland Garros 2026 nel doppio femminile, le giocatrici italiane sono in coppia con altre straniere. Errani gioca con Tagger, mentre Cocciaretto si presenta con Bouzas Maneiro. La coppia tutta italiana non è presente in tabellone, poiché Paolini, reduce da un infortunio al piede subito a Roma, ha deciso di partecipare solo nel singolare. La coppia italiana si era ritirata dal torneo precedente a causa dell’infortunio.
Antipasto di America’s Cup! Che braccio di ferro tra Luna Rossa e New Zealand, arrivo in volata a Cagliari Luna Rossa ha ingaggiato uno spettacolare braccio di ferro con Team New Zealand in apertura della seconda giornata delle regate. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it
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