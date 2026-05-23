Roland Garros 2026 il tabellone di doppio femminile | Errani in coppia con Tagger Cocciaretto con Bouzas Maneiro

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026 nel doppio femminile, le giocatrici italiane sono in coppia con altre straniere. Errani gioca con Tagger, mentre Cocciaretto si presenta con Bouzas Maneiro. La coppia tutta italiana non è presente in tabellone, poiché Paolini, reduce da un infortunio al piede subito a Roma, ha deciso di partecipare solo nel singolare. La coppia italiana si era ritirata dal torneo precedente a causa dell’infortunio.