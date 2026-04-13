Comunicato Stampa | ITALY SOTHEBY' S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO | OLTRE 38 MILIONI NEL 2025

Nel 2025, una nota agenzia immobiliare ha raggiunto un fatturato superiore ai 38 milioni di euro, posizionandosi come leader in Italia nel settore delle compravendite di immobili di prestigio. La crescita di questa realtà si combina a una presenza diffusa sul territorio e a un portafoglio clienti in espansione. I dati ufficiali evidenziano la solidità delle attività e il rafforzamento della posizione nel mercato immobiliare di alto livello.

Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento Nel corso del 2025, la società ha intermediato Tra le principali operazioni: “ Nel 2025 la domanda si è mantenuta dinamica e strutturalmente solida, sostenuta sia dal Le aree più dinamiche evidenziano una crescita diffusa: La componente internazionale continua a rappresentare un driver fondamentale, con una presenza significativa di acquirenti provenienti da: Una distribuzione che racconta un mercato sempre più aperto e internazionale, in cui l'Italia continua a confermare il proprio ruolo tra le principali destinazioni globali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025 Eurointerim Spa: fatturato a 140 milioni di euro nel 2025Eurointerim Spa chiude l’esercizio 2025 con un fatturato pari a 140 milioni di euro, registrando un nuovo incremento e confermando il proprio ruolo... $11.5M Estate in Montecito | Sotheby's International Realty - Coast Village Road Brokerage