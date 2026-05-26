Svuota il cassetto segreto di gioielli badante a processo per furto L’oro preso dopo la morte dell’anziana che accudiva

Notizia in breve

Una badante è sotto processo con l’accusa di aver sottratto gioielli e oro dall’abitazione di un’anziana che assistiva per diversi anni. Secondo le indagini, avrebbe preso i beni dopo la morte dell’anziana, alla quale aveva accesso libero e quotidianamente. La presenza della donna all’interno dell’abitazione era considerata stabile, quasi familiare. Gli investigatori hanno sequestrato alcuni oggetti e beni di valore ritenuti provento del furto.