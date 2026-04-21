Truffa al finto agente | preso l’uomo che rubò l’oro a un’anziana

Un uomo coinvolto in una truffa ai danni di un’anziana residente a Cardeto è stato individuato nella zona casertana. Dopo le indagini, è stato messo sotto sorveglianza domiciliare. L’uomo è accusato di aver organizzato un inganno, fingendosi un agente, e di aver rubato l’oro di un’anziana. Le forze dell’ordine hanno identificato il soggetto e proceduto con le misure cautelari.

Un uomo è stato portato sotto sorveglianza domiciliare dopo essere stato individuato nella zona casertana, messo sotto accusa per aver orchestrato un inganno ai danni di una residente di Cardeto. L’intervento è il risultato di un coordinamento tra i militari della stazione locale e quelli di Aversa, a seguito di un’indagine scattata nel luglio 2024. Tutto ha avuto inizio quando una donna anziana è stata colpita da un raggiro telefonico volto a sfruttare la sua preoccupazione familiare. Un individuo, spacciandosi per un membro delle forze dell’ordine, aveva contattato la signora sostenendo che sua figlia fosse coinvolta in un grave sinistro stradale e si trovasse attualmente in stato di fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa al finto agente: preso l’uomo che rubò l’oro a un’anziana Notizie correlate Truffa assicurativa online: preso il finto broker che rubò 1200 euroI Carabinieri della Stazione di San Luca hanno individuato un giovane residente in provincia di Crotone, accusato di aver orchestrato un inganno... Truffa l’anziana e le ruba l’oro. Subito presoNel pomeriggio di lunedi 2 marzo, la Squadra Mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 25 anni, di origine napoletane, con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finto agente 46enne si fa consegnare gioielli da una donna per oltre 10mila euro a Bergamo: arrestato; Si spacciano per agenti della polizia postale e convincono una donna a effettuare bonifici per 6.000 euro; Finto addetto del Comune e finto poliziotto mettono a segno una truffa da 21mila euro a due anziani di Grugliasco, poi vengono arrestati con il loro kit; Pizzighettone, truffa con falsi SMS: finto operatore ruba 6.000 euro. Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigiliGli uffici di polizia giudiziaria del comando della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori di tali condotte ... romatoday.it Finto addetto del Comune e finto poliziotto mettono a segno una truffa da 21mila euro a due anziani di Grugliasco, poi vengono arrestati con il loro kitUna truffa studiata nei minimi dettagli, basato sulla fiducia che le persone anziane ripongono nelle istituzioni, finito con un bottino pesante e due persone in carcere. Gli agenti della squadra mobil ... torinotoday.it Truffa ottico per 700 euro, denunciato x.com In California, quattro persone hanno tentato una truffa assicurativa travestendosi da orso... inutile dire che è andata male. https://auto.everyeye.it/notizie/travestono-orsi-danneggiare-auto-lusso-volevano-frodare-assicurazione-873132.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook