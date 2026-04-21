Pistoia truffe agli anziani | arrestato un giovane che aveva preso oro e gioielli per 25mila euro Un altro denunciato per raggiro sull’auto

A Pistoia, un uomo di 19 anni è stato arrestato mentre tentava di truffare un'anziana di 88 anni, convincendola a consegnare oro e denaro per un totale di 25 mila euro. Si spacciava per un delegato del tribunale e le aveva detto di dover effettuare una perquisizione urgente. Un altro uomo è stato denunciato per un raggiro legato a un'auto.

PISTOIA – Un 19enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il giovane, spacciandosi per delegato del tribunale, aveva convinto una donna 88enne a consegnare oro e contanti per un valore di 25 mila euro, adducendo la necessità di una perquisizione urgente. Intercettato dagli agenti mentre usciva dall’abitazione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva – subito restituita alla vittima – e di un biglietto del treno Napoli-Firenze. L’uomo, di origini tunisine, irregolare sul territorio e proveniente dall’hinterland napoletano, si trova ora in carcere in attesa di convalida. In un secondo episodio, avvenuto in zona Fornaci, un 54enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata truffa.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia, truffe agli anziani: arrestato un giovane che aveva preso oro e gioielli per 25mila euro. Un altro denunciato per raggiro sull’auto Notizie correlate Continuano le truffe agli anziani: a Imola raggiro da 300mila euroNelle ultime due settimane la polizia ha “ha registrato un incremento di episodi di truffe ai danni dei cittadini, nella maggior parte casi persone... Venezia, truffe agli anziani: arrestato un 20enne dopo il raggiro del “finto Carabiniere”La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pistoia, prevenire le truffe; Truffe agli anziani, a Cantagallo incontro pubblico per imparare a difendersi; Due DASPO a carico di tifosi ospiti durante l’incontro di Europa League; Gli anziani raggirati Arriva lo psicologo per superare il trauma. Truffe ad anziani a Pistoia, un arrestato e un denunciatoOperazione della squadra mobile di Pistoia contro le truffe agli anziani. Un 19enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata. (ANSA) ... ansa.it Truffa vera col falso poliziotto e la finta rapinaPISTOIA: L'anziana signora ha consegnato al malvivente tutti i suoi averi, gioielli di famiglia e contanti. Arrestato un ragazzo. Altro raggiro poche ore dopo ... toscanamedianews.it https://www.reportpistoia.com/pistoia-la-truffa-della-falsa-rapina-e-del-finto-poliziotto-arrestato-19enne/ Pistoia, la truffa della falsa rapina e del finto poliziotto: arrestato 19enne facebook In #A11, in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola #viabiliTOS #viabiliFI x.com