All’Assemblea mondiale della sanità è stato approvato all’unanimità un pacchetto di riforme che modifica la governance globale della salute pubblica. La decisione mira a riorganizzare le regole internazionali e a mettere il benessere dei cittadini al centro delle priorità delle politiche economiche mondiali.

Un voto unanime per rifondare le regole della salute pubblica globale e rimettere il benessere dei cittadini al centro delle agende economiche internazionali. La 79ª Assemblea mondiale della sanità si è chiusa a Ginevra con l’adozione di un pacchetto storico composto da oltre 20 decisioni e 13 risoluzioni. I provvedimenti affrontano alcune delle principali sfide del nostro tempo: dalla crisi della forza lavoro sanitaria alla minaccia silenziosa della resistenza antimicrobica, fino ai rischi legati all’esposizione alle radiazioni. Il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha accolto con favore il voto degli Stati membri, lanciando però un monito affinché i progressi non restino soltanto sulla carta «Ogni risoluzione adottata ha valore solo quando cambia ciò che accade in una clinica, in una comunità o in una famiglia». 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Svolta storica all’Assemblea mondiale della sanità: approvato il pacchetto di riforme per ridisegnare la governance globale

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